Românii vor măsuri ferme de sancţionare a abaterilor în trafic

Potrivit unui studiu sociologic realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare, românii îşi doresc măsuri mai ferme pentru combaterea comportamentelor periculoase în trafic. Şapte din zece respondenţi spun că şi-ar dori să poată semnala prin aplicația Ministerului Afacerilor Interne şi depăşirile neregulamentare sau trecerea pe culoarea roşie a semaforului. Aceeaşi cercetare arată că peste 60% dintre români au încălcat cel puţin o regulă de circulaţie rutieră.

Respondenţii menționează ca soluţii pentru reducerea numărului de accidente rutiere: nevoia urgentă de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere (60% dintre respondenţi); supravegherea traficului cu sisteme de monitorizare video şi constatarea automată a abaterilor (susți­nută de peste 50%); introducerea educaţiei rutiere ca materie obligatorie (aproape jumătate din respondenţi).

România (68 de decese la un milion de locuitori) rămâne alături de Bulgaria (71) şi Croaţia (67) printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalităţii în accidente rutiere comparativ cu media din UE (43 de decese la un milion de locuitori), arată datele preliminare pentru 2025 publicate recent de Comisia Europeană.