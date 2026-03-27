Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Românii vor măsuri ferme de sancţionare a abaterilor în trafic

Românii vor măsuri ferme de sancţionare a abaterilor în trafic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 01 Aprilie 2026

Potrivit unui studiu sociologic realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare, românii îşi doresc măsuri mai ferme pentru combaterea comportamentelor periculoase în trafic. Şapte din zece respondenţi spun că şi-ar dori să poată semnala prin aplicația Ministerului Afacerilor Interne şi depăşirile neregulamentare sau trecerea pe culoarea roşie a semaforului. Aceeaşi cercetare arată că peste 60% dintre români au încălcat cel puţin o regulă de circulaţie rutieră. 

Respondenţii menționează ca soluţii pentru reducerea numărului de accidente rutiere: nevoia urgentă de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere (60% dintre respondenţi); supravegherea traficului cu sisteme de monitorizare video şi constatarea automată a abaterilor (susți­nută de peste 50%); introducerea educaţiei rutiere ca materie obligatorie (aproape jumătate din respondenţi). 

România (68 de decese la un milion de locuitori) rămâne alături de Bulgaria (71) şi Croaţia (67) printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalităţii în accidente rutiere comparativ cu media din UE (43 de decese la un milion de locuitori), arată datele preliminare pentru 2025 publicate recent de Comisia Europeană. 

