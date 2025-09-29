Rutte: Țările NATO ar trebui să doboare dronele rusești

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 29 Septembrie 2025

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut declaraţiile făcute de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările Alianţei ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, scrie Reuters. „Sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte la Fox News. Și Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a reacţionat la declaraţia lui Trump. El a spus la postul de radio francez RTL că, dacă un astfel de act ar fi comis, „ar fi război”. (C.Z.)

