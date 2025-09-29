Fostul premier britanic Tony Blair este implicat în discuții privind posibilitatea de a conduce o autoritate de tranziție în Gaza, în eventualitatea unui armistițiu, potrivit informațiilor obținute de BBC. Blair
Rutte: Țările NATO ar trebui să doboare dronele rusești
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut declaraţiile făcute de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările Alianţei ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, scrie Reuters. „Sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte la Fox News. Și Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a reacţionat la declaraţia lui Trump. El a spus la postul de radio francez RTL că, dacă un astfel de act ar fi comis, „ar fi război”. (C.Z.)