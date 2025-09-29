Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mașinile din UE taxate cu 15%

Data: 29 Septembrie 2025

Administraţia americană a oficializat săptămâna trecută implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, retroactiv de la 1 august, şi prezentând excepţiile ce vizează unii compuşi farmaceutici, aeronavele şi componentele de avioane, şi anumite resurse naturale, transmite Reuters. Totodată, preşedintele Donald Trump a anunțat că de la 1 octombrie SUA vor aplica tarife vamale de 100% la medicamente, 25% la camioanele grele şi 50% la mobila de bucătărie, potrivit AFP. (C.Z.)

