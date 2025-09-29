Fostul premier britanic Tony Blair este implicat în discuții privind posibilitatea de a conduce o autoritate de tranziție în Gaza, în eventualitatea unui armistițiu, potrivit informațiilor obținute de BBC. Blair
Mașinile din UE taxate cu 15%
Administraţia americană a oficializat săptămâna trecută implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto din UE de la 27% la 15%, retroactiv de la 1 august, şi prezentând excepţiile ce vizează unii compuşi farmaceutici, aeronavele şi componentele de avioane, şi anumite resurse naturale, transmite Reuters. Totodată, preşedintele Donald Trump a anunțat că de la 1 octombrie SUA vor aplica tarife vamale de 100% la medicamente, 25% la camioanele grele şi 50% la mobila de bucătărie, potrivit AFP. (C.Z.)