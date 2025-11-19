Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială S-a încheiat depunerea candidaturilor la Capitală

S-a încheiat depunerea candidaturilor la Capitală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Noiembrie 2025

Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, iar, la București, Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 înregistrate pentru funcţia de primar general. Două candidaturi cu dosare incomplete au fost respinse, iar în alte două cazuri analiza a fost amânată. Potrivit sondajelor, se anunță o competiție strânsă între Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR). (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială