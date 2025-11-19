Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse
S-a încheiat depunerea candidaturilor la Capitală
Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, iar, la București, Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 înregistrate pentru funcţia de primar general. Două candidaturi cu dosare incomplete au fost respinse, iar în alte două cazuri analiza a fost amânată. Potrivit sondajelor, se anunță o competiție strânsă între Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR). (C.Z.)