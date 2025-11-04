Cont unic național pentru plata amenzilor

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 04 Noiembrie 2025

Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor la nivel naţional.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanţelor deblochează aplicarea unei legi aşteptate de 7 ani. (...) Nu mai putem tolera birocraţia care obligă oamenii să piardă timp la ghişee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic şi titlul electronic, care va eficientiza colectarea şi, cel mai important, va respecta timpul şi resursele oamenilor”, a declarat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Conform ministerului, până acum, cei care primeau o amendă trebuiau să afle contul instituţiei care a aplicat-o şi, de multe ori, să meargă fizic la bancă sau la un ghişeu pentru plată. Odată cu noile norme, va fi introdus un cont unic naţional, în care se vor putea plăti toate amenzile contravenţionale. De asemenea, procesele-verbale de constatare vor conţine şi coduri QR, care vor permite plata pe loc a amenzii, inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulaţie, urmând ca ulterior să fie extins şi pentru alte tipuri de amenzi. Potrivit Guvernului, plățile vor putea fi făcute în contul unic ce va fi deschis de Ministerul Finanţelor astfel: prin decontare bancară, inclusiv internet banking sau alte mijloace de plată la distanţă; prin mandat poştal; în numerar sau cu cardul, la orice unitate a trezoreriei; în numerar sau cu cardul, la casieriile organelor fiscale locale; cu cardul, prin ghiseul.ro. (C.Z.)

