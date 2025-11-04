Cont unic național pentru plata amenzilor

Data: 04 Noiembrie 2025

Guvernul a adoptat joi normele de aplicare ale unei legi din 2018 privind plata amenzilor contravenţionale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern de gestionare a amenzilor la nivel naţional.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanţelor deblochează aplicarea unei legi aşteptate de 7 ani. (...) Nu mai putem tolera birocraţia care obligă oamenii să piardă timp la ghişee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic şi titlul electronic, care va eficientiza colectarea şi, cel mai important, va respecta timpul şi resursele oamenilor”, a declarat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Conform ministerului, până acum, cei care primeau o amendă trebuiau să afle contul instituţiei care a aplicat-o şi, de multe ori, să meargă fizic la bancă sau la un ghişeu pentru plată. Odată cu noile norme, va fi introdus un cont unic naţional, în care se vor putea plăti toate amenzile contravenţionale. De asemenea, procesele-verbale de constatare vor conţine şi coduri QR, care vor permite plata pe loc a amenzii, inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulaţie, urmând ca ulterior să fie extins şi pentru alte tipuri de amenzi. Potrivit Guvernului, plățile vor putea fi făcute în contul unic ce va fi deschis de Ministerul Finanţelor astfel: prin decontare bancară, inclusiv internet banking sau alte mijloace de plată la distanţă; prin mandat poştal; în numerar sau cu cardul, la orice unitate a trezoreriei; în numerar sau cu cardul, la casieriile organelor fiscale locale; cu cardul, prin ghiseul.ro. (C.Z.)