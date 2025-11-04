În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
Primul centru de arși aproape finalizat
Primul Centru pentru Mari Arși, care se construieşte la Timişoara, va fi finalizat în decembrie, primii pacienţi urmând să fie trataţi aici din februarie 2026. Potrivit ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a vizitat vineri șantierul construcției, lucrările de structură şi heliportul sunt terminate, iar în prezent sunt puse în funcţiune instalaţiile și se finalizează interiorul şi circuitele medicale. Personalul medical a fost instruit în Franţa, printr-un program al Băncii Mondiale. (C.Z.)