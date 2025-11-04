Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Primul centru de arși aproape finalizat

Data: 04 Noiembrie 2025

Primul Centru pentru Mari Arși, care se construieşte la Timişoara, va fi finalizat în decembrie, primii pacienţi urmând să fie trataţi aici din februarie 2026. Potrivit ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a vizitat vineri șantierul construcției, lucrările de structură şi heliportul sunt terminate, iar în prezent sunt puse în funcţiune instalaţiile și se finalizează interiorul şi circuitele medicale. Personalul medical a fost instruit în Franţa, printr-un program al Băncii Mondiale. (C.Z.)

