Data: 27 Octombrie 2025

Liderii europeni reuniți joi la Bruxelles, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au salutat decizia Statelor Unite care au impus primele sancţiuni semnificative Moscovei, împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft. „Acesta este un adevărat punct de cotitură”, a apreciat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Preşedintele american Donald Trump, care, cu câteva zile înainte plănuia o întâlnire cu preşedintele rus, a decis să recurgă la anularea summitului de la Budapesta și la sancțiuni după ce Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului în Ucraina. Potrivit experţilor din media apropiate Kremlinului, comandamentul militar rus i-a promis lui Putin controlul deplin asupra oraşelor strategice Pokrovsk (Donețk) şi Kupiansk (Harkov). „Până când nu ne vom stabili pe aceste poziţii, nu vom vorbi despre (o încetare a focului pe) linia de contact”, a afirmat sursa citată de publicaţia independentă Verstka, adăugând că procesul de negociere a fost întârziat în mod deliberat din luna mai pentru a permite armatei ruse să avanseze.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil din SUA, precum şi interdicţia pentru toate companiile americane de a face afaceri cu cei doi giganţi ruşi din domeniul petrolului. Rusia a denunţat sancţiunile ca fiind un act „inamical”, preşedintele Vladimir Putin declarând că acestea nu vor avea un „impact semnificativ” asupra economiei ţării sale.

Și europenii au anunțat miercuri seară a 19-a rundă de sancţiuni împotriva Moscovei. Pachetul include o interdicţie progresivă a importurilor rusești de GNL, începând din 2027 pentru contractele pe termen lung. (C.Z.)

