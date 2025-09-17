Săptămâna mobilității în 17 localități din România

Data: 17 Septembrie 2025

Doar 17 localități din România s-au înscris pentru a participa în acest an la Săptămâna europeană a mobilității, desfășurată între 16 și 22 septembrie în aproape 2.000 de orașe și comune din 44 de țări. Tema anului 2025 - „Mobilitate pentru toți” - își propune promovarea soluțiilor de transport accesibil, la prețuri convenabile pentru toată lumea, indiferent de venit, locul de domiciliu, gen sau abilități.

La Săptămâna mobilităţii, o iniţiativă a Comisiei Europene lansată în 2002, prin care se încearcă găsirea de soluţii inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană, participă anual circa 2.000 de localități din Europa, atât din state UE, cât și din Turcia, Marea Britanie, Georgia, Republica Moldova, Ucraina. Din 2002 și până în prezent, anii cu cele mai multe munici­palități au fost 2023 (3.351 de orașe înscrise), 2024 (2.767) și 2017 (2.526). România a luat parte cu entuziasm la inițiativă în anii 2010-2013, când numărul localităților înscrise varia între 48 și 58, dar în prezent interesul pare să fie în scădere, fiind 20 de orașe înregistrate în 2023, 18 în 2024 și 17 în acest an, potrivit mobilityweek.eu.

Bistriţa este unul dintre orașele care marchează evenimentul, propunând desfăşurarea la nivel local a campaniei europene „Mergi pe jos pentru oraşul tău!” „Invităm pe toată lumea - locuitori, organizaţii locale, comunităţi şi orice persoană interesată - să participe la această Provocare de Paşi”, se arată în mesajul de pe pagina de socializare a Primăriei Bistrița. Persoanele interesate trebuie să îşi descarce aplicaţia Walk15, să aleagă echipa oraşului pe care îl susţin, iar paşii făcuţi vor fi înregistrați automat până în 22 septembrie.

În Târgu Mureș, Fundaţia Comunitară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean organizează, în perioada 15-19 septembrie, acţiunea „Breakfast 4 Bikers - Mic Dejun pentru Biciclişti”, care-și propune informarea şi responsabilizarea bicicliştilor pentru respectarea regulilor de circulaţie, utilizarea echipamentului de protecţie şi creşterea vizibilităţii în trafic. „Breakfast 4 Bikers” se derulează până vineri, între orele 7:00 şi 9:00, în cinci zone intens circulate din oraș, unde bicicliștii sunt invitați să se oprească pentru un mic dejun gratuit și discuții cu polițiștii și voluntarii pe tema echipamentelor, regulilor de circulație și comportamentului în trafic.

O altă acțiune în cadrul Săptămânii mobilităţii este „Marea Pedalare”, care constă în plimbări pe bicicletă organizate între 19 şi 21 septembrie în Reşiţa, Caransebeş, Caraşova, Bozovici, Ciudanoviţa, Bocşa (jud. Caraş-Severin), Brad, Deva, Baia de Criş (jud. Hunedoara) şi Boldur, Recaş, Pesac, Jimbolia, Timișoara (jud. Timiş). La Timişoara, programul include ateliere de reparat biciclete, proiecţii de film, tururi pe două roţi. (C.Z.)