Scumpiri la anvelopele de iarnă

Actualitate socială
Data: 15 Octombrie 2025

Preţurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5-8% în acest început de sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în noiembrie - decembrie tarifele mai pot urca cu până la 15%, arată o analiză de specialitate. Conform datelor centralizate de AutoEco, cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme faţă de anul trecut. „Clienţii care achiziţionează la începutul sezonului pot economisi între 100 şi 200 de lei pe set”, arată analiza AutoEco. (C.Z.)

