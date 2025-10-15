Servicii sociale pentru victimele traficului de persoane

Data: 15 Octombrie 2025

România nu are încă un cadru legislativ adecvat și servicii care să dea șansa unui nou început victimelor traficului de persoane, însă se lucrează la îmbunătăţirea legislaţiei și a serviciilor în domeniu, a reieșit dintr-o dezbatere organizată de Comisia specială comună a Camerei şi Senatului pentru combaterea acestui fenomen, cu prilejul Zilei Europene a Luptei împotriva Traficului de Persoane. Anul trecut, agenția specializată a luat în evidențe 610 victime, dintre ­care 55% minori.

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat luni că a fost constituit un grup de lucru pentru îmbunătăţirea legislaţiei privitoare la serviciile dedicate victimelor traficului de persoane. „Sunt două săptămâni de când Ministerul Muncii împreună cu Banca Mondială, Cancelaria (Prim-Ministrului, n.r.), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, DIICOT şi Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială din minister avem un grup de lucru. (...) Grupul ăsta de lucru e un angajament real pentru a îmbunătăţi legislaţia privitoare la servicii”, a spus Manole la evenimentul organizat de Comisia specială la Parlament.

El a adăugat că și organizaţiile nonguvernamentale vor fi invitate pentru a-și aduce contri­bu­ția. „Mai avem o reuniune la nivel de instituţii publice, următoarea va fi cu organizaţiile neguvernamentale şi la a treia vom veni în Parlament, în faţa dumneavoastră, pentru că este extrem de important să reuşim împreună”, a afirmat ministrul, precizând că probabil până la începutul anului viitor vor exista nişte mecanisme instituţionale funcţionale pentru servicii pentru victime şi finanţare.

Florin Manole a punctat că statul român are multe datorii faţă de victime și față de organizaţiile neguvernamentale „care sunt aproape singure în livrarea serviciilor sociale” în aceste cazuri. „România în perioada următoare - cu ajutorul Parlamentului şi Guvernului - va trebui să aibă un cadru legislativ şi un buget suficient pentru a asigura fiecărei victime serviciile de care are nevoie. (…) Serviciile sunt cele care arată unei victime (…) că există o viaţă după ce ai fost traficat sau traficată, că există şanse ca tu să primeşti ajutor, că există şanse ca tu să ai un viitor şi o viaţă cât de normală se poate”, a declarat oficialul, potrivit Agerpres.

La rândul său, președinta Comisiei, deputata Diana Tuşa, a evidenţiat importanţa prevenţiei traficului. „Noi nu ne putem apăra copiii dacă nu îi învăţăm de mici să recunoască pericolele, să se ferească de ele şi să ceară sprijinul unui adult atunci când simt că ceva nu este în regulă”, a spus deputata.

Potrivit Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în primul semestru al anului 2025, au fost notificate 326 de victime, dintre care 42% minori și 79% femei, iar anul trecut 610 victime, dintre care 333 (55%) minori. (C.Z.)