Sfaturi medicale pediatrice la distanță 

Data: 08 Octombrie 2025

Serviciul de telemedicină ALOPEDI a fost apelat, în primele 9 luni ale anului, de peste 9.000 de părinţi, conform unei informări a Consiliului Judeţean Cluj. Call center-ul ALOPEDI 0364-917 este gestionat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca și este disponibil nonstop pentru părinții din toată țara care se confruntă cu urgenţe pediatrice. Din cele 9.064 de apeluri la 0364-917 înregistrate până acum în 2025, 33,34% au fost din afara judeţului Cluj, iar marea majoritate a solicitărilor (70,08%) s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu. (C. Z.)

