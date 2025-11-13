Exporturile de ciocolată ale României se ridică la 175 milioane de euro anual, pe o piaţă în care activează 250 de companii, conform datelor publicate de organizatorii evenimentului Chocolate Saga, desfășurat re
Sibiu: Se deschide Târgul de Crăciun
Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide vineri în Piaţa Mare şi în imediata apropiere, în curtea Palatului Brukenthal, au anunţat organizatorii. În premieră, în colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal, ediţia 2025 (14 noiembrie - 28 decembrie) introduce atelierul „Spiriduşii artişti ai Muzeului Brukenthal”, un program creativ destinat copiilor cu vârste între 3 şi 12 ani. În Capitală, Primăria va organiza trei târguri de Crăciun, în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie: în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi Esplanada Operei Naţionale. (C.Z.)