Sibiu: Se deschide Târgul de Crăciun

Sibiu: Se deschide Târgul de Crăciun

Actualitate socială
Data: 13 Noiembrie 2025

Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide vineri în Piaţa Mare şi în imediata apropiere, în curtea Palatului Brukenthal, au anunţat organizatorii. În premieră, în colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal, ediţia 2025 (14 noiembrie - 28 decembrie) introduce atelierul „Spiriduşii artişti ai Muzeului Brukenthal”, un program creativ destinat copiilor cu vârste între 3 şi 12 ani. În Capitală, Primăria va organiza trei târguri de Crăciun, în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie: în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi Esplanada Operei Naţionale. (C.Z.)

