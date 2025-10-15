Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Singurătatea este principala vulnerabilitate a vârstnicilor

Data: 15 Octombrie 2025

Datele colectate la linia gratuită Telefonul Vârstnicului, a Fundaţiei Regale Margareta a României (FRMR), în perioada 2015-2025, arată că singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a seniorilor, în condițiile în care 51% dintre apelanţi locuiesc singuri, și că accesul la informaţii corecte şi actualizate este vital pentru aceștia - 40% au solicitat recomandări clare despre servicii, drepturi sau proceduri. 

Totodată, unul din trei apeluri (circa 33%) a vizat servicii de îngrijire la domiciliu sau centre rezidenţiale, ceea ce arată nevoi de îngrijire în creştere, în timp ce în 17% dintre apeluri vârstnicii s-au interesat despre un posibil sprijin material sau financiar, iar în 8% dintre conversațiile telefonice efectuate seniorii și-au manifestat ­interesul de a rămâne activi ­întrebând despre oportunități de voluntariat, cluburi de seniori, ­cursuri digitale, precizează Fun­dația, care a aniversat la 1 octombrie 10 ani de la lansarea liniei telefonice.

„În prezent, populaţia rezidentă de seniori (65+ ani) a României numără peste 3,8 milioane de vârst­nici, iar 1,35 milioane declară că locuiesc singuri. Timp de un deceniu, echipa de asistenţi sociali a răspuns la 115.000 de apeluri, oferind îndrumare şi soluţii pentru nevoile a 22.000 de beneficiari unici din toate regiunile ţării”, informează FRMR, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, Telefonul Vârstnicului nu este doar o linie telefonică, ci un barometru social şi o reţea de solidaritate pentru o bătrâneţe trăită cu demnitate. Serviciul, apelabil la numărul 0800 460 001, este gratuit, confidenţial şi deschis la nivel naţional de luni până vineri între orele 8:00 şi 20:00 şi sâmbăta între orele 8:00 şi 16:00. (C.Z.)

