„Smart Village”: Sate inteligente construite de la zero

Data: 17 Octombrie 2025

Miercuri și joi s-a desfășurat, la Buzău, Forumul Regional Smart Village în cadrul căruia a fost prezentat, în premieră, modul în care tradiţiile şi tehnologia pot fi utilizate în scopul înfiinţării de la zero a unor sate inteligente, care să se autosusțină prin intermediul unor proiecte în agricultură, energie sau alt domeniu specific zonei în care se află. Din perspectiva administraţiei judeţene, conceptul nu poate fi introdus într-un timp foarte scurt, însă oferă viziuni de atragere a unor fonduri europene şi soluţii concrete pentru comunităţi smart şi sustenabile.

„Discutăm de un concept «Smart Village» integrat, construirea de sate româneşti de la zero, care să devină independente atât energetic, cât şi să se autofinanţeze. (...) Pornim simplu, spre exemplu pe 50 ha de teren, cu un plan urbanistic, cu autorităţile locale. Dacă pe 50 ha putem construi, să zicem, 50 de case, lângă acelea încep să fie construite fermele care vor fi ale proprietarilor”, a declarat, la forum, Viorel Stoica, președintele Asociației Satelor Inteligente.

Satul inteligent, susţin specialiştii, presupune utilizarea tehnologiei în activităţile specifice mediului rural. „Sat inteligent - pentru că foloseşte partea, să zicem, tradiţională cu componenta de cercetare de ultimă generaţie”, a explicat Stoica.

Evenimentul organizat la Consiliul Judeţean Buzău a fost apreciat pentru soluţiile prezentate, care pot fi puse în practică cu bani europeni. „Cred, cu siguranţă, că programul va da noi oportunităţi de atragere de fonduri europene care să ducă comunităţile noastre locale în direcţia de smart village”, a spus vicepreşedintele CJ Buzău, Costin Stanciu, potrivit Agerpres. (C.Z.)