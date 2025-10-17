Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială „Smart Village”: Sate inteligente construite de la zero

„Smart Village”: Sate inteligente construite de la zero

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Octombrie 2025

Miercuri și joi s-a desfășurat, la Buzău, Forumul Regional Smart Village în cadrul căruia a fost prezentat, în premieră, modul în care tradiţiile şi tehnologia pot fi utilizate în scopul înfiinţării de la zero a unor sate inteligente, care să se autosusțină prin intermediul unor proiecte în agricultură, energie sau alt domeniu specific zonei în care se află. Din perspectiva administraţiei judeţene, conceptul nu poate fi introdus într-un timp foarte scurt, însă oferă viziuni de atragere a unor fonduri europene şi soluţii concrete pentru comunităţi smart şi sustenabile.

„Discutăm de un concept «Smart Village» integrat, construirea de sate româneşti de la zero, care să devină independente atât energetic, cât şi să se autofinanţeze. (...) Pornim simplu, spre exemplu pe 50 ha de teren, cu un plan urbanistic, cu autorităţile locale. Dacă pe 50 ha putem construi, să zicem, 50 de case, lângă acelea încep să fie construite fermele care vor fi ale proprietarilor”, a declarat, la forum, Viorel Stoica, președintele Asociației Satelor Inteligente. 

Satul inteligent, susţin specialiştii, presupune utilizarea tehnologiei în activităţile specifice mediului rural. „Sat inteligent - pentru că foloseşte partea, să zicem, tradiţională cu componenta de cercetare de ultimă generaţie”, a explicat Stoica.

Evenimentul organizat la Consiliul Judeţean Buzău a fost apreciat pentru soluţiile prezentate, care pot fi puse în practică cu bani europeni. „Cred, cu siguranţă, că programul va da noi oportunităţi de atragere de fonduri europene care să ducă comunităţile noastre locale în direcţia de smart village”, a spus vicepreşedintele CJ Buzău, Costin Stanciu, potrivit Agerpres. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială