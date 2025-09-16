Solidaritate cu România

Data: 16 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, miniștrii de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi ceh, Jan Lipavsky, au transmis mesaje de solidaritate după intruziunea unei drone ruse în spaţiul aerian românesc.

O dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă, la ora 18:05, în spaţiul nostru aerian unde a orbitat circa 50 de minute, fiind interceptată de două aeronave F-16. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, potrivit Ministerului Apărării. (C. Z.)