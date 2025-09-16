Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Solidaritate cu România

Solidaritate cu România

Data: 16 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, miniștrii de externe suedez, Maria Malmer Stenegard, şi ceh, Jan Lipavsky, au transmis mesaje de solidaritate după intruziunea unei drone ruse în spaţiul aerian românesc.

O dronă Geran folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă, la ora 18:05, în spaţiul nostru aerian unde a orbitat circa 50 de minute, fiind interceptată de două aeronave F-16. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, potrivit Ministerului Apărării. (C. Z.)

