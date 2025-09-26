Soluții care ar încuraja culturile de hamei și orz de bere

Data: 26 Septembrie 2025

Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/ha ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă, cu efecte pozitive pentru fermieri şi procesatori, consideră Asociaţia Berarii României, care arată că, în prezent, cererea de materii prime agricole pentru bere (orz de bere și hamei) este de două ori mai mare decât oferta locală.

Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală și lansat marți în cadrul unei dezbateri organizate cu sprijinul Comisiei pentru Agricultură a Camerei Deputaţilor şi al Ministerului Agriculturii, culturile de orz de bere nu sunt încurajate de sprijinul simplu de 219 euro/ha, care nu acoperă costurile fermierilor. Dacă s-ar acorda un sprijin cuplat, adică în funcție de producția obținută și comercializată, nu doar de suprafață, rentabilitatea ar creşte de la pragurile negative actuale (între -25% şi -21%) până la 7,7-17,8%.

„Încercăm să identificăm soluţii care să încurajeze cultivatorii locali în extinderea suprafeţelor cu orz de bere şi hamei. Obiectivul nostru comun este ca producătorii de bere din România să poată achiziţiona mai multă materie primă de provenienţă locală şi, în acest fel, să reducem importurile pentru aceste două tipuri de culturi”, a spus Violeta Muşat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în cadrul dezbaterii, potrivit Agerpres.

În privinţa hameiului, studiul arată că, deși este o cultură de mare potențial, costurile pentru înfiinţarea plantaţiei depăşesc 13.000 de euro/ha, de aceea suprafeţele cultivate sunt de doar 300 ha, faţă de 2.000 ha în 1994. O posibilă soluție ar fi introducerea unei scheme „de minimis” pentru cultivatori. (C.Z.)