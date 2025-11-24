Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord, recent, să devanseze în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele extracomunitare cu valoare scăzută, a anunţat un purtător de cuvânt al Comisiei
Spania: 50 de ani de la încheierea dictaturii
Premierul Pedro Sanchez a adus un omagiu „miracolului” spaniol la marcarea, joi, a 50 de ani de la moartea generalului Franco, lăudând succesul ţării, care a trecut în jumătate de secol „de la o dictatură represivă la o democraţie deplină”, relatează AFP. Francisco Franco a murit în 20 noiembrie 1975, la 82 de ani, după ce a condus Spania cu o mână de fier aproape patru decenii. Numit chiar de Franco, regele Juan Carlos, tatăl actualului monarh Felipe al VI-lea, i-a succedat la putere. Alegeri democratice au avut loc în 1977, iar în 1978, la 6 decembrie, o nouă Constituţie a fost aprobată prin referendum. (C.Z.)