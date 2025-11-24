Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Spania: 50 de ani de la încheierea dictaturii 

Spania: 50 de ani de la încheierea dictaturii 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 24 Noiembrie 2025

Premierul Pedro Sanchez a adus un omagiu „miracolului” spaniol la marcarea, joi, a 50 de ani de la moartea generalului Franco, lăudând succesul ţării, care a trecut în jumătate de secol „de la o dictatură represivă la o democraţie deplină”, relatează AFP. Francisco Franco a murit în 20 noiembrie 1975, la 82 de ani, după ce a condus Spania cu o mână de fier aproape patru decenii. Numit chiar de Franco, regele Juan Carlos, tatăl actualului monarh Felipe al VI-lea, i-a succedat la putere. Alegeri democratice au avut loc în 1977, iar în 1978, la 6 decembrie, o nouă Constituţie a fost aprobată prin referendum. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială