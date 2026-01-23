Spitalele vor fi evaluate și reclasificate pe categorii

Data: 27 Ianuarie 2026

Sistemul spitalicesc va avea un nou model de organizare, cu spitale strategice și spitale de categoriile I, II și III, potrivit unui proiect legislativ pus în transparenţă decizională. „Este o clasificare administrativă şi funcţională, care reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea profesională a personalului medical”, a arătat ministrul sănătății, potrivit căruia reforma aduce ordine, finanțare corelată cu rolul real al spitalului și decizii bazate pe date.

Ministerul Sănătăţii a publicat joi proiectul de Hotărâre de Guvern privind reclasificarea spitalelor, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete. „Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcţionează după un model de organizare învechit: tarife diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare şi categorii care nu mai reflectă realitatea. Rezultatul este lipsa de coerenţă în administrarea spitalelor şi decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unităţi”, a scris Rogobete pe Facebook.

Actul normativ vine cu un cadru „unitar de organizare şi funcţionare”, fundamentat pe tipul şi diversitatea serviciilor medicale furnizate, dotările şi performanţa echipamentelor, resursa umană şi complexitatea cazurilor şi patologiilor tratate.

Potrivit ministrului, procesul va începe cu spitalele judeţene de urgenţă, judeţene clinice de urgenţă (universitare), clinice de urgenţă, clinice monospecialitate, de psihiatrie, pentru care se vor aplica criteriile obiective de performanţă şi accesibilitate aferente unităților de importanță strategică. Mai exact, spitalele strategice trebuie să îndeplinească cu­mu­lativ o serie de criterii minime obligatorii printre care: structură UPU, structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, unitate de transfuzii, bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie, secţie ATI categoria I, dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare), activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă, indicatori de calitate (exemplu rata reinternărilor în 48 de ore mai mică sau egală cu 0,5%).

După evaluare, va fi stabilită lista spitalelor strategice și noua încadrare a acestora.

Etapa următoare vizează celelalte spitale, în vederea reîncadrării lor în categoriile I, II sau III. „Pentru pacienţi, această clarificare înseamnă trasee mai clare, acces mai rapid la servicii complexe şi un nivel crescut de siguranţă. Pentru personalul medical, înseamnă predictibilitate, infrastructură adecvată şi criterii clare de organizare”, a explicat ministrul, potrivit Agerpres.

Colegiul Medicilor din România a salutat inițiativa legislativă, dar a subliniat că definirea spitalelor de importanţă strategică trebuie să fie, în mod obligatoriu, însoţită de politici coerente de dezvoltare a corpului medical. (C.Z.)