Sprijin pentru asigurarea culturilor și animalelor

Data: 26 Septembrie 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis ieri sesiunea de primire a cererilor pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor”, din PNDR 2014-2020. Sesiunea se va închide la 12 octombrie.

Potrivit AFIR, fermierii pot primi 70% din valoarea poliței de asigurare eligibile şi plătite de aceştia, iar măsura are o alocare totală de 8,8 milioane de euro. (C.Z.)

