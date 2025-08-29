O linie de finanțare prin PNRR destinată liceelor agricole, cu alocare de circa 43,6 milioane de euro, va fi oprită deoarece proiectele unităților de învățământ nu sunt suficient de avansate, potrivit
Sprijin pentru crescătorii de animale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin intermediul Centrelor Judeţene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna iunie 2025.
Suma plătită este în valoare de 53,76 milioane de lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (C.Z.)