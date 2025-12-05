Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Sprijin pentru investiții în panificație

Sprijin pentru investiții în panificație

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Decembrie 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru procesatorii interesați de finanțare prin intervenţia DR-23, sprijinul nerambursabil acordat ajungând până la 10 milioane de euro pentru investiţiile din panificaţie şi până la 3 milioane de euro pentru alte tipuri de investiţii, cu o intensitate a finanţării de maximum 65% din valoarea proiectului. Potrivit lui Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va derula în perioada 15 decembrie 2025 - 16 februarie 2026. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială