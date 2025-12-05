Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a
Sprijin pentru investiții în panificație
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru procesatorii interesați de finanțare prin intervenţia DR-23, sprijinul nerambursabil acordat ajungând până la 10 milioane de euro pentru investiţiile din panificaţie şi până la 3 milioane de euro pentru alte tipuri de investiţii, cu o intensitate a finanţării de maximum 65% din valoarea proiectului. Potrivit lui Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va derula în perioada 15 decembrie 2025 - 16 februarie 2026. (C.Z.)