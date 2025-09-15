Starea Uniunii: Pledoarie pentru întărirea flancului estic al UE

Data: 15 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut săptămâna trecută în plenul Parlamentului European primul său discurs anual privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa.

În discurs, Ursula von der Leyen a lansat un apel la unitate şi solidaritate, subliniind că este important ca Europa să fie liberă să îşi decidă propria soartă, a transmis Agerpres. Referitor la războiul din Ucraina, șefa CE a insistat pe faptul că Rusia trebuie să plătească despăgubiri și pe nevoia de suplimentare a sprijinului pentru Ucraina, în condiţiile în care Europa a furnizat până acum Kievului ajutor militar şi financiar de 170 de miliarde de euro. A anunţat, de asemenea, că va găzdui un summit al Coaliţiei internaţionale pentru întoarcerea copiilor ucraineni.

Ea a vorbit şi despre situaţia statelor situate pe flancul estic, cele mai expuse la consecinţele conflictului din Ucraina. „Nu încape nici o îndoială: flancul estic protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în sprijinirea sa prin intermediul Eas­tern Flank Watch. În acest scop, este nevoie să punem la dispoziţia Europei mijloace strategice independente”, a spus preşedinta CE, potrivit Agerpres.

Referitor la războiul din Gaza, a anunţat intenţia Comisiei de a „suspenda sprijinul bilateral pentru Israel”, de a propune sanc­ţiuni miniştrilor israelieni extremişti.

În discuția cu eurodeputaţii care a urmat, președintei CE i s-au reproșat acordul comercial „neloial şi inacceptabil” cu SUA, criticile întârziate la adresa Israelului în contextul conflictului din Gaza sau că Europa nu este suficient de puternică pentru a-și proteja cetățenii. (C.Z.)