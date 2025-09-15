Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Starea Uniunii: Pledoarie pentru întărirea flancului estic al UE

Starea Uniunii: Pledoarie pentru întărirea flancului estic al UE

Actualitate socială
Data: 15 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut săptămâna trecută în plenul Parlamentului European primul său discurs anual privind starea Uniunii Europene de la realegerea sa.

În discurs, Ursula von der Leyen a lansat un apel la unitate şi solidaritate, subliniind că este important ca Europa să fie liberă să îşi decidă propria soartă, a transmis Agerpres. Referitor la războiul din Ucraina, șefa CE a insistat pe faptul că Rusia trebuie să plătească despăgubiri și pe nevoia de suplimentare a sprijinului pentru Ucraina, în condiţiile în care Europa a furnizat până acum Kievului ajutor militar şi financiar de 170 de miliarde de euro. A anunţat, de asemenea, că va găzdui un summit al Coaliţiei internaţionale pentru întoarcerea copiilor ucraineni.

Ea a vorbit şi despre situaţia statelor situate pe flancul estic, cele mai expuse la consecinţele conflictului din Ucraina. „Nu încape nici o îndoială: flancul estic protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în sprijinirea sa prin intermediul Eas­tern Flank Watch. În acest scop, este nevoie să punem la dispoziţia Europei mijloace strategice independente”, a spus preşedinta CE, potrivit Agerpres.

Referitor la războiul din Gaza, a anunţat intenţia Comisiei de a „suspenda sprijinul bilateral pentru Israel”, de a propune sanc­ţiuni miniştrilor israelieni extremişti.

În discuția cu eurodeputaţii care a urmat, președintei CE i s-au reproșat acordul comercial „neloial şi inacceptabil” cu SUA, criticile întârziate la adresa Israelului în contextul conflictului din Gaza sau că Europa nu este suficient de puternică pentru a-și proteja cetățenii. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   razboiul din Ucraina  -   Uniunea Europeană
