Stimulente la angajarea persoanelor vulnerabile

Data: 24 Septembrie 2025

Guvernul a aprobat recent mai multe modificări legislative care facilitează integrarea pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice sau ale traficului de persoane, printre care acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună firmelor care angajează astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri, a anunţat Ministerul Muncii.

Alte modificări şi completări vizează ucenicia, stagiile pentru absolvenţii de învăţământ superior şi stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. (C.Z.)