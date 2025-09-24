Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Stimulente la angajarea persoanelor vulnerabile

Actualitate socială
Data: 24 Septembrie 2025

Guvernul a aprobat recent mai multe modificări legislative care facilitează integrarea pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice sau ale traficului de persoane, printre care acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună firmelor care angajează astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri, a anunţat Ministerul Muncii.

Alte modificări şi completări vizează ucenicia, stagiile pentru absolvenţii de învăţământ superior şi stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. (C.Z.)

 

