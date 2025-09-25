Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre
Stocuri suficiente de gaze pentru iarnă
Depogaz Ploieşti, parte a grupului Romgaz, a anunţat că a atins deja obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece, de cel puțin 90% din capacitate, cerut de UE țărilor membre, cu termen de realizare 1 noiembrie. Potrivit preşedintelui CA al Depogaz, Bogdan Stănescu, cantitatea de gaze din depozite este de 2,59 miliarde mc, reprezentând 90,3% din capacitatea totală de umplere de 2,87 miliarde.
Depogaz operează cinci depozite, aflate la Bilciureşti (jud. Dâmbovița), Urziceni (Ialomița), Bălăceanca (Ilfov), Gherceşti (Dolj) şi Sărmăşel (Mureș), care acoperă 90,54% din volumul total de înmagazinare. (C.Z.)