Stocuri suficiente de gaze pentru iarnă

Data: 25 Septembrie 2025

Depogaz Ploieşti, parte a grupului Romgaz, a anunţat că a atins deja obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece, de cel puțin 90% din capacitate, cerut de UE țărilor membre, cu termen de realizare 1 noiembrie. Potrivit preşedintelui CA al Depogaz, Bogdan Stănescu, cantitatea de gaze din depozite este de 2,59 miliarde mc, reprezentând 90,3% din capacitatea totală de umplere de 2,87 miliarde.

Depogaz operează cinci depozite, aflate la Bilciureşti (jud. Dâm­bovița), Urziceni (Ialomița), Bălăceanca (Ilfov), Gherceşti (Dolj) şi Sărmăşel (Mureș), care acoperă 90,54% din volumul total de înmagazinare. (C.Z.)

