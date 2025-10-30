Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Strategie de eradicare a sărăciei în țările europene

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 30 Octombrie 2025

Prima strategie antisărăcie a Comisiei Europene (CE), aflată în pregătire, se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii sociale şi va încerca să rupă ciclul sărăciei de la o generaţie la alta, a declarat, recent, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, vicepreşedinta executivă a CE Roxana Mînzatu, care răspunde de portofoliul pentru drepturi sociale, competenţe, locuri de muncă de calitate. Potrivit oficialului CE, peste 93 de milioane de oameni din Europa sunt în risc de sărăcie şi de excluziune socială, adică unul din cinci europeni, iar strategia are ca scop scoaterea a 15 milioane de europeni din sărăcie până în 2030 şi stabilirea unei modalităţi clare pentru eradicarea sărăciei până în 2050. Ultimele date Eurostat arată că, anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de 19,1% în 2023. Cea mai ridicată rată a persoanelor care se consideră sărace se înregistra, în 2024, în Grecia (66,8%), Bulgaria (37,4%), Slovacia (28,7%) şi România (23,8%), cele mai reduse rate fiind în Ţările de Jos, Germania (ambele cu 7,3%) şi Luxemburg (8,5%). Sărăcia subiectivă este un concept dezvoltat pe baza variabilei „capacitatea de a face faţă cheltuielilor” din statisticile UE referitoare la venit şi la condiţiile de trai.
 

