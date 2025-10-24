Studiu: Carnea românească, greu de identificat în magazine

Data: 24 Octombrie 2025

Carnea de porc românească este preferată de 72% dintre români, însă mulţi nu ştiu cum să o identifice corect în magazine, relevă un studiu realizat la nivel naţional de Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR). Potrivit cercetării, carnea de porc este un aliment de bază, iar aproape jumătate dintre români o consumă de 2-3 ori pe săptămână sau mai des.

Gustul, tradiţia şi identitatea culturală sunt principalele motive pentru care românii aleg carnea de porc: 45% o apreciază pentru versatilitatea în gătit, 39% o consideră „parte din tradiţia românească”, iar 29% spun că este „carnea cu care au crescut”. „Carnea de porc românească este percepută pozitiv în comparaţie cu cea din import, după atribute de gust (34%), prospeţime (32%), familiaritate cu gustul copilăriei (32%) şi sănătate (28%)”, relevă studiul APCPR.

Cu toate acestea, identificarea corectă a originii rămâne o provocare. Eticheta „produs în România”, adesea percepută ca o garanţie a provenienţei locale, poate fi asociată și cu produse doar procesate sau ambalate în țară. Lipsa unui sistem clar de etichetare pune, așadar, în dificultate consumatorul care vrea să cumpere conştient produse locale, atenționează asociația.

„Studiul nostru arată că originea contează pentru consumator, că acesta preferă să cumpere carne produsă în România, însă informaţiile trebuie să fie clare şi accesibile la raft”, afirmă preşedintele APCPR, Adrian Balaban, citat de Agerpres.

România este una dintre cele mai mari pieţe de consum de carne de porc din UE, cu un consum mediu de circa 37 kg/locuitor anual. În ţară există peste 200 de ferme şi peste 80 de abatoare, conform datelor APCPR. (C.Z.)