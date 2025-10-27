SUA garantează că Cisiordania nu va fi anexată

Data: 27 Octombrie 2025

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii israeliene asupra acestui teritoriu palestinian ocupat din 1967, notează AFP.

Acțiunea Knessetului (Parlamentul israelian), care subminează fragilul armistiţiu din Gaza, a fost criticată dur și de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, aflați recent în Israel. (C.Z.)