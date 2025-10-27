Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
SUA garantează că Cisiordania nu va fi anexată

Data: 27 Octombrie 2025
Data: 27 Octombrie 2025

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii israeliene asupra acestui teritoriu palestinian ocupat din 1967, notează AFP. 

Acțiunea Knessetului (Parlamentul israelian), care subminează fragilul armistiţiu din Gaza, a fost criticată dur și de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, aflați recent în Israel. (C.Z.)

