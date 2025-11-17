Italia, Spania, Grecia şi Cipru vor trebui să primească ajutor anual de la alte țări pentru rezolvarea situației a cel puţin 30.000 de migranți. Anunțul de marțea trecută al Comisiei Europene deschide
SUA: Guvernul federal a fost deblocat
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercurea trecută legea bugetului care pune capăt celei mai lungi paralizii a Administrației federale din istorie, relatează AFP. Legea fusese blocată 43 de zile în Congres, bulversând mai multe sectoare ale economiei. Subvenţiile pentru Obamacare, rămase neclare în legea promulgată, au fost în centrul disputei care a dus la închiderea guvernului. Fără prelungirea subvențiilor, prețul asigurărilor de sănătate pentru cei 24 de milioane de americani care utilizează Obamacare s-ar putea dubla. (C.Z.)