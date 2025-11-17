Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Actualitate socială SUA: Guvernul federal a fost deblocat

SUA: Guvernul federal a fost deblocat

Actualitate socială
Data: 17 Noiembrie 2025

Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercurea trecută legea bugetului care pune capăt celei mai lungi paralizii a Administrației federale din istorie, relatează AFP. Legea fusese blocată 43 de zile în Congres, bulversând mai multe sectoare ale economiei. Subvenţiile pentru Obamacare, rămase neclare în legea promulgată, au fost în centrul disputei care a dus la închiderea guvernului. Fără prelungirea subvențiilor, prețul asigurărilor de sănătate pentru cei 24 de milioane de americani care utilizează Obamacare s-ar putea dubla. (C.Z.)

