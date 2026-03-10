Subscrieri mari la titlurile pe 10 ani

Data: 18 Martie 2026

A treia ediţie din acest an a programului de titluri Fidelis, derulată în 6-13 martie, a atras 14.691 de subscrieri totalizând peste 1,17 miliarde lei, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Cele mai multe subscrieri, 4.581, în valoare de 91,8 milioane euro, s-au înregistrat la titlurile în euro cu scadenţa de 10 ani, dobândă 6%, confirmând orientarea românilor către investiţiile pe termen lung, potrivit ministerului. (C.Z.)