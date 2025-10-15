Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Suficient lemn de foc la Arad

Data: 15 Octombrie 2025

Direcţia Silvică Arad estimează că cei 42.000 mc de lemn de foc puşi la dispoziţia populaţiei pentru această iarnă acoperă cererea, care este similară cu cea de anul trecut, potrivit directorului instituției, Mircea Paşcalău, citat de Agerpres. Preţurile de valorificare pentru populaţie, care au crescut doar prin modificarea TVA, variază între 175 şi 360 lei/mc (TVA inclus), în funcţie de specie şi condiţia de livrare. Persoanele interesate pot depune cereri la ocolul silvic cel mai apropiat sau la primărie. (C.Z.)

