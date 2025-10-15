România nu are încă un cadru legislativ adecvat și servicii care să dea șansa unui nou început victimelor traficului de persoane, însă se lucrează la îmbunătăţirea legislaţiei și a serviciilor în
Suficient lemn de foc la Arad
Direcţia Silvică Arad estimează că cei 42.000 mc de lemn de foc puşi la dispoziţia populaţiei pentru această iarnă acoperă cererea, care este similară cu cea de anul trecut, potrivit directorului instituției, Mircea Paşcalău, citat de Agerpres. Preţurile de valorificare pentru populaţie, care au crescut doar prin modificarea TVA, variază între 175 şi 360 lei/mc (TVA inclus), în funcţie de specie şi condiţia de livrare. Persoanele interesate pot depune cereri la ocolul silvic cel mai apropiat sau la primărie. (C.Z.)