Summit G20 în Africa de Sud

Data: 17 Noiembrie 2025

Africa de Sud va găzdui în weekend (22-23 noiembrie), la Johannesburg, summitul G20 care reunește ţările industrializate (Germania, Franţa, Statele Unite, Japonia, Canada, Italia, Marea Britanie), țările mari din zona emergentă a economiei mondiale (Argentina, Brazilia, Mexic, China, India, Australia, Indonezia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Rusia), alături de reprezentanţi ai Uniunii Europene, FMI şi Băncii Mondiale. Statele din G20 reprezintă două treimi din populaţia planetei şi aproape 90% din PIB-ul acesteia.

Va fi prima reuniune a G20 care se desfășoară pe continentul african și prima în care nici una dintre cele mai puternice state ale grupului, SUA, China și Rusia, nu vor fi reprezentate de liderii lor, relatează agenţia DPA. Preşedintele rus Vladimir Putin nu va lua parte din cauza mandatului internaţional de arestare emis împotriva lui de Curtea Penală Internaţională (CPI), iar preşedintele american Donald Trump boicotează reuniunea pe baza acuzațiilor neprobate că Africa de Sud ucide membrii minorităţii afrikaner (sud-africani albi descendenţi ai coloniştilor europeni) şi le confiscă pământurile.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat că absenţa SUA de la summit nu va împiedica desfăşurarea acestei reuniuni la vârf, relatează EFE. „Ceilalţi şefi de stat vor fi aici. Şi, în final, vom lua decizii fundamentale”, a subliniat liderul sud-african, adăugând că, prin absenţa lor, Statele Unite „renunţă la rolul atât de important pe care ar trebui să îl joace în calitate de cea mai mare economie a lumii”. Africa de Sud a preluat preşedinţia prin rotaţie a G20 la 1 decembrie 2024 şi o deţine până în 30 noiembrie, când o va preda SUA. (C.Z.)

