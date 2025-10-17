Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controalele aferente Campaniei 2025, a prelucrat rapoartele în sistemul informatic și a început ieri plățile în avans. Au fost verificate
Târg la Ministerul Agriculturii
De ieri, 16 octombrie, și până sâmbătă, 18 octombrie, în curtea Ministerului Agriculturii are loc evenimentul „Promovarea recoltelor bogate din această toamnă”, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. La târg sunt prezenți producători care expun preparate din carne, lactate, produse de patiserie, miere şi produse apicole, dar şi legume şi fructe proaspete sau procesate, băuturi tradiţionale şi vinuri româneşti. (C.Z.)