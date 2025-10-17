Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târg la Ministerul Agriculturii

Data: 17 Octombrie 2025

De ieri, 16 octombrie, și până sâmbătă, 18 octombrie, în curtea Ministerului Agriculturii are loc evenimentul „Promovarea recoltelor bogate din această toamnă”, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. La târg sunt prezenți producători care expun preparate din carne, lactate, produse de patiserie, miere şi produse apicole, dar şi legume şi fructe proaspete sau procesate, băuturi tradiţionale şi vinuri româneşti. (C.Z.)

