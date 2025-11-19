Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târgurile de Crăciun aduc turiști în marile orașe

Actualitate socială
Data: 19 Noiembrie 2025

Primele târguri de Crăciun deschise în weekendul trecut la Craiova şi Sibiu și cele așteptate să se inaugureze în săptămânile următoare în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Braşov sau Iaşi au dat startul turismului specific pentru această perioadă. Potrivit datelor unei platforme hoteliere, rezervările pentru sejururile de vizitare a târgurilor de Crăciun sunt în creştere faţă de anul trecut. 

„Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunţă plin de culoare şi evenimente festive, cu un interes ridicat pentru marile oraşe care îmbină atmosfera de sărbătoare cu activităţi culturale şi gastronomice. (...) Braşovul, Sibiul şi Bucureştiul se află în topul preferinţelor turiştilor, urmate de Craiova, Oradea şi Cluj-Napoca, toate fiind gazdele unor târguri spectaculoase care atrag anual milioane de vizitatori”, arată platforma Travelminit, citată de Agerpres.

Valoarea medie a unei rezervări variază între 160 şi 225 euro/sejur. În Braşov, prețul mediu este de 226 de euro, în timp ce Sibiu şi Cluj-Napoca se situează la aproximativ 160-165 de euro. În Bucureşti, media este de 185 de euro, oraşul beneficiind de o ofertă variată datorită celor trei târguri desfăşurate simultan: Piaţa Constituţiei, Parcul Drumul Taberei şi Hala Laminor. La Iaşi, valoarea medie a rezervărilor este de 206 euro, în timp ce în Craiova şi Oradea tarifele sunt în jur de 165 de euro. „Hotelurile rămân alegerea principală a turiştilor, însă se observă o creştere a cererii pentru apartamente şi pensiuni, mai ales în Sibiu, Timişoara şi Oradea. Sejururile durează în general două sau trei nopţi”, menționează operatorul de turism. (C.Z.)

