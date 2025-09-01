Țările UE cu cei mai mulți studenți străini

Circa 1,76 milioane de studenţi străini urmau ­cursuri la universităţile din Uniunea Europeană în anul 2023, echivalentul a 8,4% din totalul studenţilor din UE, arată datele publicate de Eurostat. Luxemburg este ţara cu cea mai mare pondere (52,3%) a studenţilor străini în numărul total de studenţi. Pe locuri fruntaşe sunt şi Malta (29,6%) şi Cipru (22,3%).

La polul opus, ţările cu cele mai mici ponderi ale studenţilor străini în universităţile lor sunt Grecia (3%), Croaţia (3,7%) şi Spania (4,3%). Chiar dacă are şi ea o pondere mică a studenţilor străini în universităţile sale, România se situează deasupra unor ţări precum Spania, Italia sau Polonia, dar este devansată de state vecine, precum Bulgaria, Slovacia şi Ungaria.

În cifre absolute, în 2023, în Germania studiau 423.200 de studenţi străini, adică 24% din totalul de studenţi străini la universităţile din UE. Alte ţări cu mulți studenţi din străinătate în universităţile lor sunt: Franţa (276.200 sau 15,7% din totalul din UE) şi Ţările de Jos (169.500 sau 9,6% din totalul UE).

Datele Eurostat mai arată că în 19 state UE ponderea cea mai mare o au doctoranzii, în timp ce în Bulgaria, Letonia, Lituania, Ţările de Jos şi România, cea mai mare pondere a studenţilor străini este la studiile masterale.