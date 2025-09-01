Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Țările UE cu cei mai mulți studenți străini

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 01 Septembrie 2025

Circa 1,76 milioane de studenţi străini urmau ­cursuri la universităţile din Uniunea Europeană în anul 2023, echivalentul a 8,4% din totalul studenţilor din UE, arată datele publicate de Eurostat. Luxemburg este ţara cu cea mai mare pondere (52,3%) a studenţilor străini în numărul total de studenţi. Pe locuri fruntaşe sunt şi Malta (29,6%) şi Cipru (22,3%).

La polul opus, ţările cu cele mai mici ponderi ale studenţilor străini în universităţile lor sunt Grecia (3%), Croaţia (3,7%) şi Spania (4,3%). Chiar dacă are şi ea o pondere mică a studenţilor străini în universităţile sale, România se situează deasupra unor ţări precum Spania, Italia sau Polonia, dar este devansată de state vecine, precum Bulgaria, Slovacia şi Ungaria.

În cifre absolute, în 2023, în Germania studiau 423.200 de studenţi străini, adică 24% din totalul de studenţi străini la universităţile din UE. Alte ţări cu mulți studenţi din străinătate în universităţile lor sunt: Franţa (276.200 sau 15,7% din totalul din UE) şi Ţările de Jos (169.500 sau 9,6% din totalul UE).

Datele Eurostat mai arată că în 19 state UE ponderea cea mai mare o au doctoranzii, în timp ce în Bulgaria, Letonia, Lituania, Ţările de Jos şi România, cea mai mare pondere a studenţilor străini este la studiile masterale.

 

