Tendințele de consum ale românilor privind carnea

Data: 14 Noiembrie 2025

Un român mănâncă circa 70 kg de carne anual, preponderent de porc şi de pasăre, în timp ce vita şi oaia sunt consumate ocazional şi în cantităţi mici, în special din cauza obiceiurilor culinare și a preţurilor, dar şi din lipsa unor campanii de promovare, susţine preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu.

Într-o analiză privind consumul de carne, Butănoiu arată că România importă din Spania, Germania, Ungaria şi Polonia 75% din carnea de porc, în condițiile în care aceasta este un aliment de bază în țara noastră, cu un consum mediu anual de 37,5 kg/persoană. „În ciuda preferinţei culturale pentru porc, consumul de carne produsă local este în scădere”, a declarat specialistul pentru Agerpres. Potrivit datelor AFR, efectivul de suine este de 3,2 milioane de capete, iar deficitul de patru milioane de carcase.

În ceea ce priveşte carnea de pasăre, consumul mediu este de 28 kg/persoană/an, în creştere constantă din 2015. Peste 90% din producţie este autohtonă, iar 7 din 10 români gătesc pui de mai multe ori pe săptămână. Efectivele totale sunt de peste 62 de milioane, cu o producţie de circa 64.000 t.

La carnea de vită, consumul din România, de circa 3 kg/locuitor/an, este printre cele mai scăzute din UE, unde media este de 9 kg/locuitor/an. „Carnea de vită este, în general, mai scump(C.Z.)ă, ceea ce o face mai puţin accesibilă”, spune preşedintele AFR. Efectivele de bovine sunt de peste 1,9 milioane, iar producţia de carne de vită de circa 6.700 t.

Consumul anual de carne de oaie este estimat la 2,3 kg/locuitor, concentrat în perioada sărbătorilor pascale, în timp ce efectivele depășesc 15 milioane de capete.

