Tensiuni în guvernul de la Londra

Actualitate socială
Data: 17 Noiembrie 2025

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a dat asigurări că se află la conducerea unei „echipe unite”, la câteva ore după ce unul din miniştrii săi a dezminţit că ar fi vrut să îl răstoarne de la putere, transmite AFP. Potrivit unor surse politice, miniștrii de la sănătate, interne şi energie ar vrea înlăturarea sa după prezentarea bugetului la 26 noiembrie. După un an și jumătate de guvernare, Starmer este foarte impopular (73% din britanici îi sunt nefavorabili), din cauza imigraţiei nelegale şi economiei. (C.Z.)

