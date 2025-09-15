Într-o acţiune fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina, săptămâna trecută, circa 19 drone au pătruns pe teritoriul NATO, în spaţiul aerian al Poloniei, fiind interceptate și doborâte de avi
Amendă de 3 miliarde de euro pentru Google
Comisia Europeană a aplicat companiei Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenţei, prin favorizarea propriilor servicii de publicitate în detrimentul altor furnizori, informează dpa.
Amenda l-a nemulțumit pe preşedintele SUA, Donald Trump, care a avertizat pe Truth Social că, dacă UE nu revine asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google, dar şi Apple, va fi „constrâns” să declanşeze un mecanism de taxe punitive. (C.Z.)