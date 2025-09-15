Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Omagii pentru Kirk și victimele de la 9/11

Omagii pentru Kirk și victimele de la 9/11

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 15 Septembrie 2025

Într-o ceremonie desfăşurată joi la Pentagon, una dintre țintele atacurilor teroriste de acum 24 de ani, preşedintele Donald Trump le-a adus omagii activistului conservator Charlie Kirk şi victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, relatează AFP.

Kirk (31 de ani), cunoscut pentru organizarea de dezbateri în universități, a fost împuşcat la un eveniment într-un campus din Utah. Personaj influent printre tinerii conservatori, Kirk a avut o contribuție importantă în campania electorală a lui Trump. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială