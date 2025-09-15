Într-o acţiune fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina, săptămâna trecută, circa 19 drone au pătruns pe teritoriul NATO, în spaţiul aerian al Poloniei, fiind interceptate și doborâte de avi
Omagii pentru Kirk și victimele de la 9/11
Într-o ceremonie desfăşurată joi la Pentagon, una dintre țintele atacurilor teroriste de acum 24 de ani, preşedintele Donald Trump le-a adus omagii activistului conservator Charlie Kirk şi victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, relatează AFP.
Kirk (31 de ani), cunoscut pentru organizarea de dezbateri în universități, a fost împuşcat la un eveniment într-un campus din Utah. Personaj influent printre tinerii conservatori, Kirk a avut o contribuție importantă în campania electorală a lui Trump. (C.Z.)