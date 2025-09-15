Omagii pentru Kirk și victimele de la 9/11

Data: 15 Septembrie 2025

Într-o ceremonie desfăşurată joi la Pentagon, una dintre țintele atacurilor teroriste de acum 24 de ani, preşedintele Donald Trump le-a adus omagii activistului conservator Charlie Kirk şi victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, relatează AFP.

Kirk (31 de ani), cunoscut pentru organizarea de dezbateri în universități, a fost împuşcat la un eveniment într-un campus din Utah. Personaj influent printre tinerii conservatori, Kirk a avut o contribuție importantă în campania electorală a lui Trump. (C.Z.)