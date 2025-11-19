Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Termen pentru ajutorul de încălzire

Data: 19 Noiembrie 2025

Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până la 20 noiembrie, cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei, reaminteşte Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS). Ajutorul se acordă pentru 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026 familiilor cu venitul mediu net sub 1.386 lei/persoană şi persoanelor singure cu venit mai mic de 2.053 de lei. Cererile se depun la primăria localităţii de domiciliu, iar formularele pot fi obţinute de la primărie, de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi sau site-ul ANPIS. (C.Z.)

