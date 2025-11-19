Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse
Termen pentru ajutorul de încălzire
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până la 20 noiembrie, cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei, reaminteşte Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS). Ajutorul se acordă pentru 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026 familiilor cu venitul mediu net sub 1.386 lei/persoană şi persoanelor singure cu venit mai mic de 2.053 de lei. Cererile se depun la primăria localităţii de domiciliu, iar formularele pot fi obţinute de la primărie, de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi sau site-ul ANPIS. (C.Z.)