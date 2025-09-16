Deficitul ar urma să scadă cu circa 1,25%, respectiv 2% din PIB în 2025 şi 2026 și va ajunge la aproximativ 6% din PIB la finele lui 2026, dacă pachetul de reforme va fi pe deplin implementat, estimează Fondul Mon
Tichete sociale de 250 de lei
Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” care prevede acordarea de tichete sociale şi educaţionale persoanelor vulnerabile, a anunţat ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. Tichetele sociale de 250 de lei, împărțite în două tranşe a câte 125 de lei (la sfârșitul lui septembrie și în decembrie), vor ajunge la 1,4 milioane de persoane cu venituri mici, în timp ce de tichetele educaţionale de 500 de lei vor beneficia peste 666.000 de elevi. (C. Z.)