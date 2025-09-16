Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială

Tichete sociale de 250 de lei

Data: 16 Septembrie 2025

Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” care prevede acordarea de tichete sociale şi educaţionale persoanelor vulnerabile, a anunţat ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. Tichetele sociale de 250 de lei, împărțite în două tranşe a câte 125 de lei (la sfârșitul lui septembrie și în decembrie), vor ajunge la 1,4 milioane de persoane cu venituri mici, în timp ce de tichetele educaţionale de 500 de lei vor beneficia peste 666.000 de elevi. (C. Z.)

