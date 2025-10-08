„Ţinutul Buzăului”, inclus în platforma Google Arts&Culture

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 08 Octombrie 2025

Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” este prima regiune din România reprezentată pe platforma Google Arts&Culture, iar reprezentanţii geoparcului spun că includerea sa în această platformă va creşte semnificativ căutările Google în ceea ce privește regiunea, alături de muzee, oraşe şi situri de patrimoniu din întreaga lume.

Colecţia Google Arts dedicată „Ţinutului Buzăului” prezintă fotografii spectaculoase şi materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice şi culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioşi - cei mai mari din Europa; Domurile de sare; Focurile vii; Trovanţii de la Ulmet; chihlimbarul roşu de Colţi şi aşezările rupestre. În acelaşi timp, colecţia surprinde legătura dintre peisaj şi cultura locală, informează reprezentanții sitului.

„Includerea în platformă e o formă de recunoaştere a valorii patrimoniului nostru local şi mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar şi o consecinţă directă a includerii «Ţinutului Buzăului» în reţeaua Geoparcurilor UNESCO şi a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut”, a declarat managerul Geoparcului, Răzvan-Gabriel Popa. Google Arts&Culture (artsandculture.google.com) este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global.

