„Ţinutul Buzăului”, inclus în platforma Google Arts&Culture

Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” este prima regiune din România reprezentată pe platforma Google Arts&Culture, iar reprezentanţii geoparcului spun că includerea sa în această platformă va creşte semnificativ căutările Google în ceea ce privește regiunea, alături de muzee, oraşe şi situri de patrimoniu din întreaga lume.

Colecţia Google Arts dedicată „Ţinutului Buzăului” prezintă fotografii spectaculoase şi materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice şi culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioşi - cei mai mari din Europa; Domurile de sare; Focurile vii; Trovanţii de la Ulmet; chihlimbarul roşu de Colţi şi aşezările rupestre. În acelaşi timp, colecţia surprinde legătura dintre peisaj şi cultura locală, informează reprezentanții sitului.

„Includerea în platformă e o formă de recunoaştere a valorii patrimoniului nostru local şi mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar şi o consecinţă directă a includerii «Ţinutului Buzăului» în reţeaua Geoparcurilor UNESCO şi a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut”, a declarat managerul Geoparcului, Răzvan-Gabriel Popa. Google Arts&Culture (artsandculture.google.com) este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global.