Tony Blair ar putea conduce o administrație de tranziție în Gaza

Data: 29 Septembrie 2025

Fostul premier britanic Tony Blair este implicat în discuții privind posibilitatea de a conduce o autoritate de tranziție în Gaza, în eventualitatea unui armistițiu, potrivit informațiilor obținute de BBC. Blair a purtat negocieri la nivel înalt cu mai multe părți pentru a găsi o cale de încheiere a conflictului și pentru a stabili viitorul postbelic al teritoriului palestinian.

În centrul ultimei propuneri - analizată săptămâna aceasta la ONU de președintele american Donald Trump și de mai mulți lideri arabi - se află ideea ca Gaza să fie administrată temporar de un organism de tranziție, cu sprijinul ONU și al statelor din Golf, înainte de a reveni sub controlul Autorității Palestiniene. Printre variantele discutate, se numără posibilitatea ca Blair să preia conducerea acestei structuri. Ca o condiție, biroul său a precizat că fostul lider britanic nu ar sprijini nici o soluție care ar duce la strămutarea locuitorilor din Gaza.

În august, Blair a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump, pentru a discuta planurile privind viitorul Gazei după încheierea războiului, mai scrie BBC. Unele amănunte privind planul de pace au fost dezvăluite de presă după ce liderul de la Casa Albă şi-a comunicat ideile marți unui grup de lideri din ţări arabe şi musulmane, aflați la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU.

Propunerea are 21 de puncte și prevede, printre altele, un armistiţiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni, o retragere israeliană şi un aflux de ajutor umanitar, o nouă iniţiativă de guvernare pentru Gaza, fără Hamas, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică familiarizată cu reuniunea. Potrivit aceleiaşi surse, liderii arabi şi musulmani i-au cerut preşedintelui american să garanteze că Cisiordania (ocupată din 1967) nu va fi anexată de Israel, măsură cerută de miniştri de extremă dreapta de la Tel Aviv ca represalii pentru numeroasele gesturi de recunoaştere a statului palestinian făcute de ţări cum sunt Franța, Marea Britanie, Canada, Danemarca, Australia, Luxemburg, Malta, Belgia, Portugalia, Monaco.

În același context, președintele palestinian Mahmoud Abbas s-a declarat pregătit să colaboreze cu Trump și alți lideri mondiali pentru implementarea unui plan de pace bazat pe formula a două state și a respins orice rol viitor pentru Hamas în administrarea Gazei.

Numele lui Tony Blair (72 de ani), premier al Marii Britanii între 1997 și 2007, nu este vehiculat întâmplător când vine vorba de Gaza. După retragerea din funcția de prim-ministru, el a fost trimis special pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului format din SUA, UE, Rusia și ONU, poziție în care s-a concentrat pe stimularea dezvoltării economice în Palestina și pe crearea condițiilor necesare pentru soluția celor două state. (C.Z.)