Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Tren direct Kiev-București

Tren direct Kiev-București

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 08 Octombrie 2025

Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie la 10 octombrie 2025, preţul unei călătorii la vagon de dormit ajungând la 73,4 euro, a informat CFR Călători. Trenul internaţional IR 99/401 are plecarea din Kiev la 6:30, cu sosirea în Bucureşti Nord a doua zi, la 6:47, iar cel retur (IR 402/100) va pleca din Bucureşti Nord la 19:10 și va ajunge la Kiev a doua zi, la 19:34. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   CFR
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială