Tren direct Kiev-București

Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie la 10 octombrie 2025, preţul unei călătorii la vagon de dormit ajungând la 73,4 euro, a informat CFR Călători. Trenul internaţional IR 99/401 are plecarea din Kiev la 6:30, cu sosirea în Bucureşti Nord a doua zi, la 6:47, iar cel retur (IR 402/100) va pleca din Bucureşti Nord la 19:10 și va ajunge la Kiev a doua zi, la 19:34. (C. Z.)