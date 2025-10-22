Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Trenuri suspendate temporar

Data: 22 Octombrie 2025

Circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost de ieri suspendată, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 de milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii, a anunţat CFR SA. Potrivit CFR SA, sunt afectate numeroase trenuri Regio pe rute cum sunt Bacău - Suceava Nord; Braşov - Bucureşti Nord; Timişoara Nord - Oradea; Târgu Mureş - Sibiu; Sibiu - Sighişoara etc. Din 7 noiembrie vor fi suspendate și trenuri InterRegio - IR pe rute importante. (C.Z.)

