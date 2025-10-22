Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă
Trenuri suspendate temporar
Circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost de ieri suspendată, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 de milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii, a anunţat CFR SA. Potrivit CFR SA, sunt afectate numeroase trenuri Regio pe rute cum sunt Bacău - Suceava Nord; Braşov - Bucureşti Nord; Timişoara Nord - Oradea; Târgu Mureş - Sibiu; Sibiu - Sighişoara etc. Din 7 noiembrie vor fi suspendate și trenuri InterRegio - IR pe rute importante. (C.Z.)