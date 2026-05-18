Ucraina: Posibile alegeri în 2027

Ucraina: Posibile alegeri  în 2027

Data: 25 Mai 2026

Autorităţile ucrainene iau în considerare organizarea alegerilor prezidenţiale în primăvara anului 2027, potrivit consilierului Preșe­dinției de la Kiev, Mihailo Podoliak, care a corelat calendarul cu succesul teoretic al operaţiunilor militare, relatează Caliber.az, citând săptămânalul ucrainean Apostroph. Legea marţială, care prevede continuarea mandatelor actualelor instituții, a fost prelungită până la 2 august 2026. Alegerile prezidenţiale la termen ar fi trebuit să aibă loc în martie 2024. (C.Z.)

