Un diplomat bulgar va superviza tranziția în Gaza

Data: 12 Ianuarie 2026

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele israelian Isaac Herzog s-au întâlnit săptămâna trecută cu diplomatul bulgar Nikolai Mladenov, fost emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu (2015-2020) şi anunţat de presa americană drept viitor responsabil al Consiliului de pace pe care SUA vor să îl instaleze în Fâşia Gaza, potrivit AFP, după ce anterior fusese vehiculat numele fostului premier britanic Tony Blair pentru respectiva poziție. Planul de pace al preşedintelui american Donald Trump prevede ca enclava să fie guvernată temporar de un comitet palestinian de tehnocraţi, sub supervizarea acestui organism. Biroul lui Netanyahu a confirmat joi că Mladenov va fi directorul general al consiliului de tranziție.

Trump urmează să anunţe oficial în această săptămână crearea consiliului, care va coordona și reconstrucţia enclavei palestiniene după război, a scris site-ul american de ştiri Axios. Prima sa reuniune va avea loc la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, din 19-23 ianuarie, potrivit unor oficiali ai administraţiei Trump.

Netanyahu şi Mladenov s-au întâlnit joi la Ierusalim pentru a discuta „obiectivul principal, şi anume cum ar trebui dezarmat Hamas”, a indicat un înalt responsabil israelian pentru AFP. Ulterior, și biroul preşedintelui israelian a confirmat întrevederea între Herzog și diplomatul bulgar.

Fost ministru de externe şi fost parlamentar european, Nikolai Mladenov (53 de ani) a lucrat în Teritoriile palestiniene şi în Irak în ultimii 12 ani. Numirea este un semn că Washingtonul vrea să accelereze lansarea fazei a doua a fragilei încetări a focului în vigoare din octombrie între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza. (C.Z.)