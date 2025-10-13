Un egiptolog la conducerea UNESCO

Data: 13 Octombrie 2025

În urma deciziei Consiliului executiv al UNESCO, egipteanul Khaled el-Enany va avea dificila sarcină de a conduce în următorii patru ani organizaţia acuzată de politizare şi afectată de retragerea anunţată a Statelor Unite, informează AFP.

Khaled el-Enany (54 de ani), fost ministru al Antichităţilor şi Turismului, a obținut în Consiliu 55 de voturi din 57. El-Enany, care a studiat egiptologia în Franța, îşi va prelua mandatul la 14 noiembrie, succedându-i franţuzoaicei Audrey Azoulay, directoare generală din 2017. (C.Z.)