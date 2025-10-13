Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un egiptolog la conducerea UNESCO

Data: 13 Octombrie 2025

În urma deciziei Consiliului executiv al UNESCO, egipteanul Khaled el-Enany va avea dificila sarcină de a conduce în următorii patru ani organizaţia acuzată de politizare şi afectată de retragerea anunţată a Statelor Unite, informează AFP.

Khaled el-Enany (54 de ani), fost ministru al Antichităţilor şi Turismului, a obținut în Consiliu 55 de voturi din 57. El-Enany, care a studiat egiptologia în Franța, îşi va prelua mandatul la 14 noiembrie, succedându-i franţuzoaicei Audrey Azoulay, directoare generală din 2017. (C.Z.)

