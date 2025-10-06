Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un nou conflict pe glob

Data: 06 Octombrie 2025
Data: 06 Octombrie 2025

SUA sunt angajate într-un „conflict armat” împotriva cartelurilor drogurilor, a decretat Donald Trump într-o notificare trimisă de Pentagon Congresului cu referire la recentele operaţiuni din largul coastelor Venezuelei, relatează France Presse, potrivit Agerpres. Cartelurile implicate în traficul de droguri au devenit „mai înarmate, mai bine organizate şi violente”, se mai arată în scrisoare. Washingtonul i-a acuzat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe guvernul său că ar fi `în fruntea unei vaste organizaţii de trafic de droguri spre SUA”. (O.N.)

