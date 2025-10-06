Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), care argumentează că bancnotele rămân o protecţie
Un nou conflict pe glob
SUA sunt angajate într-un „conflict armat” împotriva cartelurilor drogurilor, a decretat Donald Trump într-o notificare trimisă de Pentagon Congresului cu referire la recentele operaţiuni din largul coastelor Venezuelei, relatează France Presse, potrivit Agerpres. Cartelurile implicate în traficul de droguri au devenit „mai înarmate, mai bine organizate şi violente”, se mai arată în scrisoare. Washingtonul i-a acuzat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe guvernul său că ar fi `în fruntea unei vaste organizaţii de trafic de droguri spre SUA”. (O.N.)