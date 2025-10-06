Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cărţi româneşti donate Bibliotecii Nakanoshima

Data: 06 Octombrie 2025

Comisarul general al României pentru Expo 2025 Osaka, Ferdinand Nagy, a oferit, în numele Pavilionului României, o donaţie de carte Bibliotecii Nakanoshima din Osaka, după cum informează Ministerul Afacerilor Externe. Donaţia cuprinde volume dedicate monumentelor şi siturilor româneşti aflate pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de la bisericile pictate din nordul Moldovei la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei şi bisericile de lemn din Maramureş. Printre lucrările oferite se regăsesc şi albume ilustrate dedicate costumului tradiţional românesc, precum şi un album comparativ despre costumul tradiţional japonez şi cel românesc. (O.N.)

