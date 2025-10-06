Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), care argumentează că bancnotele rămân o protecţie
Cărţi româneşti donate Bibliotecii Nakanoshima
Comisarul general al României pentru Expo 2025 Osaka, Ferdinand Nagy, a oferit, în numele Pavilionului României, o donaţie de carte Bibliotecii Nakanoshima din Osaka, după cum informează Ministerul Afacerilor Externe. Donaţia cuprinde volume dedicate monumentelor şi siturilor româneşti aflate pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de la bisericile pictate din nordul Moldovei la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei şi bisericile de lemn din Maramureş. Printre lucrările oferite se regăsesc şi albume ilustrate dedicate costumului tradiţional românesc, precum şi un album comparativ despre costumul tradiţional japonez şi cel românesc. (O.N.)