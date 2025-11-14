Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Urgenţă globală în domeniul finanţării sănătăţii”

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 14 Noiembrie 2025

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că sunt necesare măsuri urgente pentru sistemele de sănătate esenţiale din multe ţări care se confruntă cu datorii masive şi ajutor în scădere, relatează AFP. „Lumea se confruntă cu o urgenţă globală în domeniul finanţării sănătăţii, care necesită acţiuni coordonate şi urgente”, a avertizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la o reuniune la Geneva.

Reducerile severe ale ajutorului internaţional au perturbat grav serviciile de sănătate de bază în multe regiuni. Sub preşedinţia lui Donald Trump, Statele Unite, în mod tradiţional cel mai mare donator din lume, şi-au redus drastic fondurile externe, în timp ce alţi donatori majori şi-au limitat, de asemenea, cheltuielile.

OMS a indicat că ajutorul internaţional pentru sănătate este de aşteptat să scadă cu peste 30% în 2025 faţă de 2023, datele din martie arătând perturbări imediate ale serviciilor de sănătate în aproximativ 70% din ţările cu venituri mici şi medii. „Aceste reduceri drastice ale bugetului perturbă deja grav sistemele şi serviciile de sănătate. O treime din ţări raportează acum penurii critice de medicamente esenţiale şi programe de sănătate”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Criza actuală oferă însă „o oportunitate: aceea de a întoarce pagina după era dependenţei de ajutor şi de a îmbrăţişa o nouă eră de suveranitate, autonomie şi solidaritate”, a adăugat șeful OMS, îndemnând țările să investească mai mult în sănătate, să acorde prioritate celor mai sărace populaţii și să-și protejeze bugetele pentru sănătate. 

