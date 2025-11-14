Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că sunt necesare măsuri urgente pentru sistemele de sănătate esenţiale din multe ţări care se confruntă cu datorii masive şi ajutor în scădere, relatează AFP. „Lumea se confruntă cu o urgenţă globală în domeniul finanţării sănătăţii, care necesită acţiuni coordonate şi urgente”, a avertizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la o reuniune la Geneva.

Reducerile severe ale ajutorului internaţional au perturbat grav serviciile de sănătate de bază în multe regiuni. Sub preşedinţia lui Donald Trump, Statele Unite, în mod tradiţional cel mai mare donator din lume, şi-au redus drastic fondurile externe, în timp ce alţi donatori majori şi-au limitat, de asemenea, cheltuielile.

OMS a indicat că ajutorul internaţional pentru sănătate este de aşteptat să scadă cu peste 30% în 2025 faţă de 2023, datele din martie arătând perturbări imediate ale serviciilor de sănătate în aproximativ 70% din ţările cu venituri mici şi medii. „Aceste reduceri drastice ale bugetului perturbă deja grav sistemele şi serviciile de sănătate. O treime din ţări raportează acum penurii critice de medicamente esenţiale şi programe de sănătate”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Criza actuală oferă însă „o oportunitate: aceea de a întoarce pagina după era dependenţei de ajutor şi de a îmbrăţişa o nouă eră de suveranitate, autonomie şi solidaritate”, a adăugat șeful OMS, îndemnând țările să investească mai mult în sănătate, să acorde prioritate celor mai sărace populaţii și să-și protejeze bugetele pentru sănătate.